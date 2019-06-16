ريال مدريد يواجه مهمة ”شبه مستحيلة“ في 22 يومًا

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد يواجه مهمة صعبة للغاية، يتعين عليه إنجازها قبل يوم 8 يوليو المقبل، أي خلال 22 يومًا فقط.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”يعود ريال مدريد إلى التدريبات تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، في الثامن من يوليو المقبل، ولكن إدارة النادي، التي نجحت في إبرام العديد من الصفقات منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية، يجب عليها التخلص من 12 لاعبًا قبل هذا التاريخ“.

ونجح ريال مدريد في ضم 5 لاعبين حتى الآن، وهم البرازيلي إيدير ميليتاو، ومواطنه رودريغو، والبلجيكي إدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلاند ميندي، ولا يزال النادي الملكي يطارد الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحسم صفقة انتقاله إلى ”سانتياغو برنابيو“.

ومضت تقول: ”أبلغ زيدان إدارة ريال مدريد بأسماء عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم مكان في خططه خلال الموسم المقبل، ويأتي على رأسهم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس“.

وتابعت بقولها: ”في خط الدفاع سيرحل أحد اللاعبين خيسوس فاييخو أو ناتشو، وكذلك سيرجي ريغولين، وفي خط الوسط سيرحل الرباعي ماركوس لورينتي الذي سينتقل إلى أتلتيكو مدريد، وماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي الإنجليزي، ولا يزال البحث جاريًا عن وجهة لداني سيبايوس، بينما يقترب الكولومبي خاميس رودريغيز من نابولي الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو“.

وأشارت إلى أن الأزمة الكبرى ستكون في خط الهجوم، إذ يرغب ريال مدريد في رحيل عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم الويلزي غاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، وإبراهيم دياز، وربما ينضم إليهم ماركو أسينسيو“.