قضية التلاعب بنتائج المباريات في إسبانيا تصل إلى الدوري الإيطالي

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن المجموعة المتهمة بالتلاعب في نتائج لقاءات الدوري الإسباني حاولت الدخول للدوري الإيطالي والتلاعب بنتائج بعض اللقاءات وأشارت لإمكانية تورط مهاجم لاتسيو والمنتخب الإيطالي شيرو إيموبيلي في القضية.

وحسب التحقيقات التي تجري في مدينة هويسكا من طرف السلطات القضائية، فأحد المتهمين الرئيسيين في القضية كارلوس أراندا اتصل بماتيا ماريوتي أحد منظمي رهانات غير قانونية في إيطاليا، في محاولة للتلاعب بنتائج بعض لقاءات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فالتحقيقات تشير إلى كون المهاجم شيرو إيموبيلي زبون لشبكة الرهان المذكورة بالتحقيقات في إيطاليا، والتي تمارس نشاطها بشكل غير قانوني.

وضربت قضية التلاعب بنتائج اللقاءات الدوري الإسباني الدرجة الأولى، واعتقل عدة لاعبين سابقين وحاليين ورئيس فريق هويسكا قبل أن يطلق سراحهم بكفالة مالية مهمة.