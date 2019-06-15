تقارير: نادي برشلونة ابتعد عن ضم جونيور فيربو نجم ريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة تراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب الإسباني جونيور فيربو، الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس، في سوق الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، فإن البلوغرانا قرر التراجع عن الصفقة، حيث ترى الأمانة الفنية للنادي أنّ تلك الصفقة ستكون مُعقدة لعدة عوامل.

وأوضحت الصحيفة أنّ رغبة أكثر من نادٍ آخر في التعاقد مع جونيور تدفع مسؤولي بيتيس لرفض عرض برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ النادي الأندلسي تلقى عروضًا بقيمة 30 مليون يورو، لكن مسؤولي بيتيس يرفضون بيع صاحب الـ22 عامًا بأقل من 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقده.

”فيربو“ يُعد من الركائز الأساسية مع بيتيس هذا الموسم، حيث شارك في 28 مباراة بمُختلف المسابقات، وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة.

وكان اللاعب قرر انتظار نادي برشلونة لأكثر وقت ممكن على أمل منافسة جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.