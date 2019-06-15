كشف سبب تفوق ريال مدريد على برشلونة في صفقة الياباني تاكيفوسا كوبو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، سبب تفوق ريال مدريد على منافسه التقليدي برشلونة، في التعاقد مع الموهبة اليابانية تاكيفوسا كوبو.

وأعلن ريال مدريد أمس الجمعة، تعاقده مع تاكيفوسا كوبو، قادمًا من نادي إف. سي. طوكيو، حيث سيلعب مع الفريق الثاني (كاستيا)، وقدرت قيمة الصفقة بمليوني يورو.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن إدارة برشلونة فشلت في التعاقد مع تاكيفوسا كوبو؛ لأنها اعتمدت على إحصائيات موقع ”Transfermarkt“، لمعرفة تفاصيل عقد اللاعب مع ناديه.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن موقع ”Transfermarkt“ ذكر أن عقد تاكيفوسا كوبو مع إف. سي. طوكيو ينتهي في شهر يناير 2020، والحقيقة أن عقده ينتهي الشهر المقبل، وهو ما جعل أفضلية التعاقد لريال مدريد.

وقال ريال مدريد في بيان التعاقد مع تاكيفوسا كوبو إنه لاعب موهوب بدرجة هائلة في مركز لاعب الوسط المهاجم ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة.

ويلعب كوبو بـ“ميسي الياباني“ وكان ينتظره مستقبل في برشلونة، لكنه عاد إلى اليابان بعد معاقبة الفيفا للنادي الكتالوني بمنعه من ضم لاعبين جدد لمدة 14 شهرًا بسبب مخالفات في التعاقد مع ناشئين.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن كوبو قوله :“ميسي الياباني؟ لا يمكنني المقارنة مع ليونيل ميسي، إنه في مستوى آخر هناك الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بخصائصي ولكني لست منهم، أنا كوبو“.