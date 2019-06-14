رسالة غامضة من كيليان مبابي تثير الجدل حول مستقبله (صورة)

واصل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، إثارة الجدل حول مستقبله، وهذه المرة برسالة غامضة على حسابه في موقع ”إنستغرام“.

وكتب مبابي على حسابه الرسمي في ”إنستغرام“ ”حقق حلمك ثم احلم بجنون“.

وتضاف هذه الرسالة إلى تصريح مبابي قبل أيام، عندما قال في حفل فوزه بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، إنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر سواء مع فريقه أو في نادٍ آخر، مما اعتبره الكثيرون إشارة قوية إلى رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

ويرتبط مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد، وقد طالب عدد من جماهير النادي الإسباني بالتعاقد معه في حفل تقديم النجم البلجيكي إيدين هازارد في ملعب سانتياغو برنابيو أمس.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو صيف العام 2017، مقابل 180 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى العام 2023.

وقال مبابي عقب مباراة فرنسا وآندورا الأسبوع الماضي، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، عن سؤال حول انتقاله إلى ريال مدريد: ”الوقت ليس مناسبًا للاستفسار عن إمكانية انضمامي إلى ريال مدريد“.