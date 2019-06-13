رد فعل غريب من مشجع لبرشلونة في سنتياغو برنابيو بعد سخرية جماهير ريال مدريد (شاهد)

سخرت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني من مشجع لغريمهم برشلونة، تواجد في مدرجات ملعب سنتياغو برنابيو، خلال تقديم إيدن هازارد.

وامتلأ ملعب سانتياغو بيرنابيو بالجماهير عن آخره، خلال تقديم الدولي البلجيكي إدين هازارد، بعد توقيع عقوده رسميًا مع ريال مدريد.

وقابلت الجماهير المدريدية مشجع برشلونة بصافرات الاستهجان، حتى اضطر إلى خلع قميص الفريق الكتالوني، وسط تصفيق من المتواجدين.

مُشجع برشلوني اتى الى حفل تقديم هازارد في البرنابيو وقوبل بالإستهجان ???? pic.twitter.com/OyYHNzmh52 — FCB World (@FCBW_A7) June 13, 2019

واجتاز هازارد الكشف الطبي بنادي ريال مدريد الإسباني قبيل تقديمه بعدما أكمل انتقاله للميرينغي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بصفقة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني.

وتم تقديم هازارد أمام أنصار الفريق المدريدي بعد أن عقد مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأعلن ريال مدريد زيادة تدفق جماهيره بكثافة على ملعب سانتياغو برنابيو من أجل الترحيب بالنجم الجديد إيدن هازارد.

وحسم ريال مدريد عملاق الدوري الإسباني لكرة القدم مطاردته الطويلة لقائد بلجيكا هازارد وتعاقد مع جناح تشيلسي بعقد لمدة خمس سنوات في صفقة ضخمة يوم الجمعة الماضي.