لماذا ظهر هازارد دون رقم خلال تقديمه لجماهير ريال مدريد؟

دفقت جماهير ريال مدريد الإسباني بكثافة إلى ملعب سانتياغو برنابيو للترحيب بإيدن هازارد وبلغ عددها نحو 50 ألف.

ظهر إيدين هازارد في ملعب سانتياغو برنابيو أمام نحو 50 ألف متفرج للترحيب به لكن ظهوره كان بقميص دون رقم على ظهره ليزيد التكهنات بشأن رقم قميصه في النادي الملكي.

وحسم ريال مدريد عملاق الدوري الإسباني مطاردته الطويلة لقائد بلجيكا هازارد وتعاقد مع جناح تشيلسي بعقد لمدة 5 سنوات في صفقة ضخمة يوم الجمعة الماضي.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن ريال مدريد دفع لتشيلسي 100 مليون يورو (113.34 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب الدولي البلجيكي الذي كان يحق له الانتقال مجانًا في يونيو 2020.

وكان متجر ريال مدريد في جميع أنحاء العالم قد بدأ بالفعل بيع قميص هازارد برقم 7 الخاص بماريانو دياز ما يعني إلى أن الأخير اقترب من الرحيل عن النادي الملكي لكن ظهور هازارد بدون قميص خلال حفل تقديمه كان مراعاة لشعور المهاجم الإسباني.

لكن هازارد خلال تقديمه مزح قائلًا: ”تحدثت إلى لوكا مودريتش عبر ماتيو كوفاسيتش (زميل هازارد السابق في تشيلسي) بشأن تركه لي القميص رقم 10 لكنه رفض“.

وفي تصريح هازارد ما يعني إلى أن التكهنات والقمصان التي تم بيعها صحيحة وحقيقية أي أنه سيرتدي القميص 7 لكنه في انتظار رحيل ماريانو دياز العائد لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فترة إعارة في أولمبيك ليون لكن الإصابات أثّرت على أدائه خلال الموسم الماضي.