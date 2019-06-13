تقرير: الصفقات الجديدة تجبر ريال مدريد على قرار مؤلم مع ماركو أسينسيو

قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي ريال مدريد أصبح مجبرًا على اتخاذ قرارات مؤلمة، في أعقاب الصفقات المدوية التي أبرمها في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة ”أس“ الإسبانية إلى أن انضمام البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد يعني أن فرص اللاعب الشاب ماركو أسينسيو في دخول التشكيل الأساسي أصبحت ضعيفة للغاية، مما يدفع مسؤولي الريال لبيعه حال وصول عرض مادي جيد.

ويرغب مسؤولو ريال مدريد في بيع بعض نجوم الفريق لتمويل الصفقات الجديدة، خاصة أن الميرينغي يريد الحصول على 300 مليون يورو على الأقل من صفقات البيع، حتى يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف، ولا يكون عرضة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، ”يويفا“.

وتابعت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن إدارة ريال مدريد مستعدة لبيع أسينسيو، البالغ من العمر 23 عامًا، مقابل مبلغ يتراوح بين 90 إلى 100 مليون يورو.

وأكدت ”أس“ وجود لاعبين آخرين على قائمة البيع في ريال مدريد، على رأسهم الويلزي غاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، وإيسكو.

وأبرم ريال مدريد 5 صفقات حتى الآن، وهي البرازيلي إدير ميليتاو ومواطنه رودريغو، والصربي يوفيتش، والبلجيكي إدين هازارد، والفرنسي فيرلاند ميندي، بقيمة تقدر بـ 303 ملايين يورو.