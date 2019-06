هل يحطم تقديم هازارد الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟ (فيديو)

أعلن ريال مدريد زيادة تدفق جماهيره بكثافة على ملعب سانتياغو برنابيو من أجل الترحيب بالنجم الجديد إيدن هازارد، الذي سيتم تقديمه في وقت لاحق يوم الخميس.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر إن جماهيره تتدفق نحو الملعب بانتظار هازارد المنضم من تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن تقديم هازارد سيبدأ في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لمدريد مع توقعات بتحطيم الرقم القياسي البالغ قدره 70 ألف متفرج، حضروا إلى سانتياغو برنابيو للترحيب بكريستيانو رونالدو عام 2009 عقب انضمامه من مانشستر يونايتد.

???????? Welcome to Madrid, @hazardeden10! Our #RMFans are waiting for you at the Bernabéu! #HalaMadrid pic.twitter.com/zKcbwSujSJ

— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) June 13, 2019