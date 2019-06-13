هل يحطم تقديم هازارد الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟ (فيديو)

أعلن ريال مدريد زيادة تدفق جماهيره بكثافة على ملعب سانتياغو برنابيو من أجل الترحيب بالنجم الجديد إيدن هازارد، الذي سيتم تقديمه في وقت لاحق يوم الخميس.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر إن جماهيره تتدفق نحو الملعب بانتظار هازارد المنضم من تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن تقديم هازارد سيبدأ في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لمدريد مع توقعات بتحطيم الرقم القياسي البالغ قدره 70 ألف متفرج، حضروا إلى سانتياغو برنابيو للترحيب بكريستيانو رونالدو عام 2009 عقب انضمامه من مانشستر يونايتد.

????¡ES UNA LOCURA! La COLA para ver la PRESENTACIÓN de HAZARD DA LA VUELTA AL BERNABÉU. (Vía @EduAguirre7) pic.twitter.com/n4Q62TX5f6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 13, 2019

وحسم ريال مدريد عملاق الدوري الإسباني لكرة القدم مطاردته الطويلة لقائد بلجيكا هازارد وتعاقد مع جناح تشيلسي بعقد لمدة خمس سنوات في صفقة ضخمة يوم الجمعة الماضي.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن ريال مدريد دفع لتشيلسي 100 مليون يورو (113.34 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب الدولي البلجيكي الذي كان يحق له الانتقال مجانًا في يونيو/ حزيران 2020.