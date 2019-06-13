بالتفاصيل.. بارتوميو وفالفيردي يناقشان ميركاتو برشلونة خلال اجتماع سري

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن لقاءً سريًا تم في ساعة متأخرة من، مساء الثلاثاء، بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني والمدرب إرنستو فالفيردي، لوضع الخطوط العريضة لسوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، بالنسبة للبلوغرانا.

وحتى الآن، لم يعلن برشلونة رسميًا ضم أي لاعب جديد في الميركاتو، باستثناء فرينكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، الذي تم التعاقد معه في يناير الماضي، ليرتدي قميص البارسا في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء تم بعد نهاية عطلة فالفيردي في اليونان، حيث التقى بارتوميو في برشلونة، للحديث عن خطط النادي في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الكتالونية في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن اللقاء عكس توافقًا كبيرًا بين بارتوميو وفالفيردي في العديد من الملفات.

وتابعت بقولها:“اتفق الجانبان على أن هناك 5 لاعبين يمكن بيعهم في الميركاتو الصيفي، إذا تلقى النادي عروضًا مالية مناسبة، وهي: الفرنسي عثمان ديمبلي، ومواطنه صامويل أومتيتي، والبرازيلي فيليب كوتينيو، والكرواتي إيفان راكيتيتش، بالإضافة إلى البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي أكد بارتوميو أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب بشدة في التعاقد معه“.

وفيما يتعلق بصفقة انضمام المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، أعرب فالفيردي عن رغبته الشديدة بضم اللاعب إلى برشلونة، في حين كان بارتوميو مترددًا بعض الشيء، نتيجة تحفظ عدد من مسؤولي إدارة برشلونة، وبعض نجوم الفريق على وجود غريزمان في البارسا“.

وحول البرازيلي نيمار دا سيفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قال بارتوميو إنه لا يمانع في عودة اللاعب إلى برشلونة، ولكنه أكد أن التعاقد معه سيكون عملية معقدة للغاية، كما تطرق الاجتماع إلى صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي يبدو، بحسب الصحيفة، قريبًا الآن من سان جيرمان.

في سياق ذي صلة، كشفت إذاعة ”كادينا سيرا“ الإسبانية تطورات جديدة في موقف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة.

وقالت الإذاعة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، وافق على طلب إدارة البارسا، بقبول بيع راكيتيتش إذا تلقى النادي عرضًا ماليًا مناسبًا.

وأشارت إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات بين فالفيردي وإدارة البارسا، وعلى رأسها رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لبحث صفقات البلوغرانا في الموسم الجديد، واللاعبين الراحلين عن الفريق.

وتابعت:“ترى إدارة برشلونة أن الوقت الحالي هو المناسب للاستفادة ماليًا من راكيتيتش، خاصة في ظل رغبة بعض الأندية في الحصول على خدمات اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي“.

وسبق أن أبدى راكيتيتش رغبته في الاستمرار برفقة برشلونة في الموسم المقبل، ولكن وجود الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام السابق في صفوف البلوغرانا من شأنه أن يجعل مشاركة الكرواتي الدولي في التشكيلة الأساس موضع شك كبير، رغم أنه لعب 109 مباريات خلال الموسمين الماضيين تحت قيادة فالفيردي.

وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة منتصف عام 2021، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 120 مليون يورو.