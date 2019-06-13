نادي برشلونة جاهز بالخطة ”B“ حال فشل صفقة دي ليخت

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة بطل الدوري الإسباني يفكر بالفعل في خطة بديلة (B) في حال فشل التعاقد مع الهولندي ماتيس دي ليخت الذي يماطل في التوقيع للنادي في ظل اهتمام من باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إنه في حال فشل الصفقة سيوفر النادي الكتالوني 75 مليون يورو قيمة ضم قائد أياكس أمستردام البالغ عمره 19 عاما لكنه سيحولها لتدعيم مراكز أخرى ضرورية أيضا لمستقبل الفريق مثل الظهير الأيسر والمهاجم الصريح.

وفشلت استراتيجية إرنستو فالفيردي في إيجاد بديل لجوردي ألبا الذي جدد عقده حتى 2024 وشارك حتى آخر مباريات الموسم المهمة.

ويوجد العديد من اللاعبين المرشحين لهذا المركز مثل فيليبي لويس الظهير الأيسر لأتلتيكو مدريد الذي انتهى عقده مع النادي المدريدي لكن تقدمه في السن يقف عائقا أمام إتمام الصفقة وكذلك يوجد لاعبون سعرهم أقل لكن يبدو أن جونيور أحد المرشحين بقوة للانضمام للفريق.

وفي مركز المهاجم البديل للأوروغواياني لويس سواريز قد يحدث تغيير بعد فشل كيفن برينس بواتينغ. وعدم ضم دي ليخت سيتيح الإمكانية لضم مهاجم جديد لكن يبدو رودريغيو الأبرز على الطاولة حاليا.

ومن بين الخيارات أيضا أبيل رويز وكارليس بيريز لكن هذا السيناريو قد يتغير في حال رحيل مالكوم وفيليب كوتينيو فسيصبح برشلونة بأربعة مهاجمين فقط هم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان (الأقرب للانضمام لبرشلونة) وعثمان ديمبلي ومهاجم صريح سواريز، لذلك فالاستثمار في ضم رودريغيو يبدو منطقيا.