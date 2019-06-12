ريال مدريد يعلن التعاقد رسميًا مع فيرلان ميندي

أعلن ريال مدريد تعاقده رسميًا مع الفرنسي فيرلان ميندي قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي بعد توصل الناديين لاتفاق بشأن الصفقة.

وجاء في بيان رسمي لريال مدريد أن ميندي وقع عقدًا مع النادي لمدة ستة مواسم ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2025.

وسيتم تقديم ميندي يوم الأربعاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو وسيرتدي قميص ريال مدريد لأول مرة وسيحضر مؤتمرًا صحفيًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصفقة تكلفت نحو 48 مليون دولار مقابل التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الذي يجيد اللعب في الجانب الأيمن أيضًا.

وبات ميندي رابع صفقة كبيرة يبرمها ريال مدريد مؤخرًا بعد ثنائي الهجوم إيدن هازارد ولوكا يوفيتش والمدافع ايدر ميليتاو حيث يسعى العملاق الإسباني إلى إعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب أنهاه دون ألقاب.