حساب أبيدال على إنستغرام يثير أزمة بين برشلونة ودي ليخت

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني أن حساب اريك أبيدال مسؤول التعاقدات في النادي على إنستغرام تم اختراقه، وأنه ليس مسؤولًا عمّا تم نشره عليه بخصوص يوهان كرويف.

وتفاجأ عشاق برشلونة برسالة خفيفة على حساب إبيدال على إنستغرام تحمل عبارة شهيرة للهولندي كرويف نجم وأسطورة برشلونة السابق، جاء فيها نقلًا عن لسان اللاعب والمدرب الراحل ”أي لاعب يتردد في اللعب لبرشلونة لا فائدة منه“.

وعلق أبيدال على هذه العبارة قائلًا ”شكرا يوهان ، أنت على حق“ ، وبالطبع هذه الرسالة لا يمكن تفسيرها سوى أنها إشارة إلى ماتيس دي ليخت مدافع هولندا وأياكس أمستردام، الذي لم يحسم أمر انتقاله للنادي الكتالوني ويماطل في الموافقة على توقيع عقده.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن شخصية كرويف وما لها من تأثير في هولندا وأياكس تحديدًا، يجعل من هذه الرسالة قوية ومؤثرة ولا تحمل أي معنى سوى تهديد دي ليخت بضرورة الإسراع في التوقيع على عقد انضمامه لبرشلونة.

لكن النادي الكتالوني بعد ساعة واحدة من نشر هذه الرسالة أعلن أن حساب مسؤول التعاقدات في النادي تم اختراقه وما نشر عليه لا يمت له بصلة.