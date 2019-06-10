أهداف مباراة إسبانيا والسويد.. 3/0 للماتادور (فيديو)

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منتخب إسبانيا يملك 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة السادسة، مقابل 7 نقاط للسويد في المركز الثاني.