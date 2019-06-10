أهداف مباراة إسبانيا والسويد.. 3/0 للماتادور (فيديو)

أهداف مباراة إسبانيا والسويد.. 3/0 للماتادور (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المدافع المخضرم سيرجيو راموس، الهدف الأول لمنتخب بلاده إسبانيا أمام السويد، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وجاء هدف راموس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 85، في حين وقع ميكيل أويارزابال الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ويملك منتخب إسبانيا 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة السادسة، مقابل 7 نقاط للسويد في المركز الثاني.

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