سيرجيو راموس يكشف حقيقة اتصال كريستيانو رونالدو لإقناعه بالانتقال إلى يوفنتوس

كشف المدافع الإسباني سيرجيو راموس حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اتصال زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإقناعه بالانتقال من ريال مدريد إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قبل أسابيع، إن سيرجيو راموس، البالغ من العمر 33 عامًا، كان يريد الرحيل عن ريال مدريد، وبالتحديد إلى الدوري الصيني، في ظل ثورة التعاقدات التي ستقوم بها إدارة النادي، قبل أن يحسم اللاعب موقفه بالبقاء مع النادي الملكي.

وتردد أن رونالدو يريد انضمام راموس إلى يوفنتوس، بعد أن تزاملا 9 مواسم في ريال مدريد، حققا فيها العديد من الإنجازات المحلية والقارية والدولية.

وقال راموس في مقابلة مع شبكة ”ميدياسيت“ الإيطالية: ”كانت لديّ علاقة رائعة مع كريستيانو رونالدو، شائعات سوق الانتقالات لا تشغلني“.

وأوضح راموس بقوله ”لم يتصل بي رونالدو للانضمام إلى يوفنتوس“.

وانضم راموس إلى ريال مدريد العام 2005، قادمًا من إشبيلية، وأصبح فيما بعد أحد أهم اللاعبين في الفريق الملكي، وقائده أيضًا.

وشارك راموس في 606 مباريات مع ريال مدريد، سجل فيها 84 هدفًا وصنع 39، وفاز مع الفريق بالعديد من البطولات، أبرزها 4 ألقاب في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، علمًا أن عقده ينتهي العام 2021.