لوباريزيان: أنطوان غريزمان أقرب إلى نادي برشلونة من باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية فرنسية، الأحد، أن النجم أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أقرب إلى نادي برشلونة من باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة ”لوباريزيان“، فإن غريزمان اتفق مع برشلونة ويعرف على كم سيحصل في النادي الكتالوني، رغم أنه يرفض الكشف عن هويته، إذ قال: ”أعرف أين أريد أن أذهب والتضحيات التي يجب عليّ تقديمها للوصول إلى هناك“.

وأعلن غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، قبل أسابيع، أنه سيغادر رسميًا أتلتيكو مدريد، دون أن يكشف وجهته، لكن الحديث يدور عن رغبة برشلونة وباريس سان جيرمان في التعاقد مع الدولي الفرنسي.

وستنخفض قيمة التعاقد مع غريزمان في يوليو المقبل إلى 120 مليون يورو.

وكان غريزمان قريبًا من الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وسجل مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 133 هدفًا وصنع 50 في 257 مباراة.