لماذا قرر غريزمان الابتعاد عن نادي برشلونة والاقتراب من باريس سان جيرمان؟

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن الوجهة المقبلة للفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن الأنباء تزايدت بأن غريزمان التقى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، واتفق معه حول الانتقال للنادي الفرنسي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غريزمان سيحل محل الأوروغواياني إدينسون كافاني في هجوم سان جيرمان، بسبب الرحيل المحتمل للأخير في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن السبب وراء تغيير وجهة غريزمان من برشلونة إلى سان جيرمان، يعود إلى أن اللاعب أدرك وجود رفض لصفقته في غرف ملابس البارسا، بالإضافة إلى تعرضه للصافرات من جماهير الفريق الكتالوني خلال آخر زيارة إلى ملعب ”كامب نو“.

وأفادت بأن اهتمام برشلونة بضم غريزمان تراجع أيضًا، بسبب مخاوف إنفاق 120 مليون يورو على صفقة تتمتع برفض في غرفة الملابس.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن برشلونة وجّه اهتمامه الآن نحو الثلاثي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، ورودريغو مورينو من فالنسيا.

وأعلن غريزمان أخيرًا أنه لن يستمر مع فريقه، لينهي مسيرة عمرها 5 سنوات مع الفريق، ويفتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن مستقبله.