سرقة منزل ألفارو موراتا خلال مباراة إسبانيا وجزر فاروه

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن عائلة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا عاشت لحظات رعب ليلة أمس بعدما تمكن لصوص مسلحين من الدخول للمنزل وسرقته.

وبحسب الصحيفة فقد استغل اللصوص مباراة المنتخب الإسباني أمام جزر فاروه برسم تصفيات أمم أوروبا 2020، والذي شارك فيه مهاجم أتلتيكو مدريد في التشكيلة الأساسية واقتحموا المنزل وهددوا عائلة اللاعب وسرقوا أشياء ثمينة وعدة هدايا رمزية.

ولم يصب أي شخص من عائلة موراتا بأذى لكنهم عاشوا ليلة مرعبة، وتدخلت الشرطة الإسبانية لكن المهاجمين تمكنوا من الفرار ولم يتم القبض عليهم وتم فتح تحقيق في القضية.

وانتشرت في أوروبا ظاهرة سرقة منازل اللاعبين خلال المباريات التي تقام ليلًا.

وفاز المنتخب الإسباني 4/1 على جزه فاروه، حيث شارك موراتا للمباراة الـ30 مع الماتادور، ويملك 15 هدفًا دوليًا