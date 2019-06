متى يقدم نادي برشلونة فرينكي دي يونغ للجمهور في ”كامب نو“؟

تنتظر جماهير نادي برشلونة بشغف كبير موعد تقديم لاعبها الجديد الهولندي فرينكي دي يونغ، المنضم من أياكس أمستردام.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية يوم السبت، فإن دي يونغ سيخوض مع هولندا المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال، ثم يحصل على فترة الراحة الخاصة به بعد انتهاء الموسم.

Frenkie de Jong vs. England

"At the moment, Frenkie de Jong is the best midfielder in the world." – Andrea Pirlo pic.twitter.com/we0QqRwsdf

— Marc Geschwind (@MarcGeschwind) June 7, 2019