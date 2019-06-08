بعد ضم هازارد.. كم أنفق ريال مدريد في سوق الانتقالات حتى الآن؟

اهتمت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية بسوق انتقالات ريال مدريد في الصيف الحالي، بعد إعلانه رسميًا تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد قادمًا من تشيلسي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد مستعدة للإنفاق بقوة لتنفيذ خطة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بتحديث الفريق وتجديده، حيث أنفقت حتى صفقة هازارد 255 مليون يورو، وما زالت مستعدة للمزيد في ظل ارتباط الفريق بلاعبين من قبيل الفرنسي بول بوغبا ومواطنه ميندي، والدانماركي إريكسين والفرنسي كليان مبابي.

وقدرت صفقة النجم البلجيكي بـ100 مليون يورو دون الحوافز، وكان الفريق قد دفع لفرانكفورت الألماني 60 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

كما دفع الفريق في أذار/مارس الماضي 50 مليون يورو لضم المدافع البرازيلي إدير ميليتاو من بورتو البرتغالي، بينما تعاقد مع البرازيلي رودريغو من سانتوس مقابل 45 مليون يورو وهي صفقة حسمت في حزيران/يونيو 2018.

ولا يبدو الفريق متعجلًا في عملية بيع لاعبيه مفضلا التريث في انتظار عروض جيدة خوفًا من أن يخسر مبالغ مهمة من بيعهم.