لماذا يحتاج هازارد إلى ريال مدريد بنفس قدر حاجة النادي للاعب؟

بعد 5 سنوات دون إبرام صفقة مدوية تعاقد ريال مدريد مع إيدن هازارد ليحاول العملاق الإسباني استعادة مكانته كأفضل فريق في أوروبا، بينما يأمل اللاعب البلجيكي أيضًا أن يساعده فريقه الجديد على الوصول إلى أعلى المستويات.

وتوصل ريال إلى اتفاق بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من تشيلسي بعقد لمدة 5 سنوات، يوم الجمعة، مقابل حوالي 100 مليون يورو (113.35 مليون دولار) وفقًا لتقارير.

وبات هازارد بذلك يتقاسم مع غاريث بيل لقب صاحب أكبر صفقة انتقال إلى ريال مدريد بعدما انضم اللاعب الويلزي قادمًا من توتنهام هوتسبير في 2013.

وأصبح أيضًا صاحب أول صفقة ضخمة إلى ريال منذ تعاقد النادي مع جيمس رودريغيز مقابل 80 مليون يورو، بعدما تصدر قائمة هدافي كأس العالم 2014.

DEAL DONE: Real Madrid have confirmed the signing of Eden Hazard from Chelsea on a contract until 2024. Fee in the region of €100m [£88.5m] plus add-ons. (Source: Real Madrid C.F.) pic.twitter.com/MFdEs6Yde3

— Royal77 (@royal77asia) June 8, 2019