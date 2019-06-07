شاهد.. قميص إدين هازارد في متجر ريال مدريد الرسمي (صور)

انتشرت صور للقميص الجديد ريال مدريد الإسباني في متجر النادي الرسمي قبل انطلاق الموسم الجديد 2019/2012.

وكان لافتًا وجود أحد القمصان باسم النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي ويحمل رقم 7، وهو رقم ماريانو دياز، الذي ارتداه بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

ويتردد على نطاق واسع أن ريال مدريد سيتعاقد مع هازارد، في سوق الانتقالات الصيفي، كما أعلن اللاعب نفسه نهاية مسيرته مع تشيلسي.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، صورًا للقميص الرسمي بوجود اسم هازارد، وقالت إن القميص يباع بـ 147.95 يورو.

وتعاقد ريال مدريد حتى الآن مع لوكا جوفيتش إدير ميليتاو، ويتوقع أن يبرع صفقات قوية أيضًا بينها هازارد، بعد موسم صفري

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وسجل للبلوز 108 أهداف، وصنع 91 في 351 مباراة.

وفي 7 أعوام مع تشيلسي، فاز هازارد مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين (2015 و2017)، إلى جانب لقب في الدوري الأوروبي (2013)، وكأس رابطة الأندية (2015) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2018).

ماركا | قميص ريال مدريد بإسم هازارد والرقم 7 يُباع في متجر ريال مدريد الرسمي في مطار برشلونة الدولي.

• الصحيفة تأكدت من صحة الصورة بنفسها والقميص يُباع بمبلغ 147.95 يورو. pic.twitter.com/pmJSFTFgqQ — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 7, 2019

abc | نؤكد ما نشرته صحيفة ماركا ، يعرض المتجر الرسمي لريال مدريد قميص هازارد مع رقم ماريانو. يظهر الرقم سبعة ، الذي يستحوذ عليه اللاعب الدومينيكي ، مختومًا بجانب اسم البلجيكي ، الذي لا يزال في انتظار الإعلان عن التوقيع معه رسمياً. pic.twitter.com/yJJDIuBZkw — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 7, 2019

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن إدارة ريال مدريد حاولت حتى الساعات الأخيرة تقليص ثمن البلجيكي إيدين هازارد بإدماج الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في الصفقة لكن إدارة تشيلسي تمسكت بقرارها بالتفاوض حول النجم البلجيكي وترك الكرواتي لغاية حسم مصير المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وسيدفع ريال مدريد 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز إضافية في صفقة البلجيكي إيدين هازارد وينتظر قرار تشيلسي في صفقة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

ويرفض الفرنسي زين الدين زيدان عودة الكرواتي للفريق وأوصى ببيعه كما أن كوفاسيتش يرغب في الاستمرار في تشيلسي لكن مستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري يبقى عائقًا أمامه.

وارتبط ساري بالرحيل نحو يوفنتوس وفي حال مغادرته فلاعب الوسط الدولي الكرواتي سينتظر قرار المدرب الجديد.

ويطلب ريال مدريد مبلغ 50 مليون يورو على الأقل للتخلي عن الدولي الكرواتي وينتظر عروضًا من عدة فرق إنجليزية وأوروبية أبرزها تشيلسي.