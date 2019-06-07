ماذا قال نيمار بعد التحقيق معه في تهمة اغتصاب فتاة؟

شكر نجم كرة القدم البرازيلي نيمار أنصاره خارج مركز شرطة في ريو دي جانيرو أمس الخميس (6 يونيو حزيران) بعد إدلائه بأقوال وسط تحقيق في اتهام امرأة له باغتصابها.

ونفى نيمار تهمة الاغتصاب، الواردة في تقرير للشرطة اطلعت عليه رويترز، تزعم فيه امرأة أن اللاعب البرازيلي اعتدى عليها وهو في حالة سكر في أحد الفنادق الراقية بباريس.

وأصدرت وزارة الأمن العام في ولاية ساو باولو بيانًا أكدت فيه أن الاتهام أُعد، وقالت إن التحقيق ما زال مغلقًا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وحصلت عدة منظمات إخبارية على تقرير الشرطة.

وكان نيمار قد بث، عقب تقارير إعلامية بشأن الموضوع، مقطع فيديو مطولًا عبر إنستغرام نفى فيه الاتهامات وزعم أنه كان ضحية للابتزاز وقام بنشر رسائل تبادلها مع الضحية المزعومة عبر واتساب بما في ذلك مجموعة من الصور الحميمية أرسلتها إليه.