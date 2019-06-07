باريس سان جيرمان يتصدر سباق دي ليخت بعرض مذهل.. وبرشلونة يقترب من الاستسلام

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان عرضوا 90 مليون يورو على أياكس أمستردام لضم دي ليخت، إضافة إلى راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، وهو ضعف الراتب الذي عرضه مسئولو برشلونة على اللاعب، والذي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو.

وأكدت ”سبورت“ الكتالونية أن عقد دي ليخت مع باريس سان جيرمان سيكون لمدة 5 مواسم، في حالة انضمامه رسميًا إلى بطل فرنسا.

وتابعت الصحيفة المقربة من إدارة البلوغرانا بقولها: ”يعلم مسؤولو نادي برشلونة أن عملية التعاقد مع دي ليخت أصبحت معقدة للغاية، وأنه من المحتمل جدًا أن تفشل محاولات النادي الكتالوني في ضم اللاعب“.

وتتصارع العديد من الأندية الأوروبية على دي ليخت، 19 عامًا، وعلى رأسها برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول.

ويلعب مينو رايولا، مدير أعمال دي ليخت، دورًا بارزًا في حسم الوجهة المقبلة للاعب الهولندي، حيث يرغب في تحقيق أقصى استفادة مادية من الصفقة.

وفي حالة فشل برشلونة في ضم دي ليخت، فسوف تكون الصفقة الثانية التي يخسرها النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية، بعد تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، أحد أهداف البارسا في الميركاتو.