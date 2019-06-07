برشلونة يبدأ التفاوض مع مانشستر يونايتد لضم راشفورد

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي برشلونة يضع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على قمة أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث بدأت المفاوضات بالفعل بين مسؤولي البارسا وإدارة مانشستر يونايتد حول الصفقة.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن برشلونة يرغب في استغلال موقف راشفورد في مانشستر يونايتد، كون عقد اللاعب ينتهي في منتصف عام 2020، ولم يجدد العقد حتى الآن، وهو ما يمنح البلوغرانا ميزة كبيرة للتعاقد معه.

وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة يرون أن الصفقة يمكن أن تتم في حدود 100 مليون يورو.

وأكدت أن راشفورد، 21 عامًا، سيكون ملائمًا للغاية لخطط المدرب إرنستو فالفيردي في برشلونة، إذ يمكن أن يكون الضلع الثالث في المثلث الهجومي للبارسا، إلى جوار الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

وتابعت بقولها: ”العلاقات الطيبة للغاية بين رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وإد إدوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، يمكن أن تساعد على دفع الصفقة قدمًا.. ورغم ذلك فإن العملية راشفورد لن تكون سهلة على الإطلاق“.

وبحسب تقديرات المواقع المتخصصة في تقدير أسعار اللاعبين، فإن سعر راشفورد يمكن أن يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.

وختمت تقريرها بقولها: ”انتقال راشفورد إلى برشلونة سيعتمد بشكل كبير على رغبة اللاعب نفسه في ارتداء قميص البلوغرانا وخوض تحدٍ جديدٍ في إسبانيا، وهو ما يمكن أن يمثل عنصر ضغط على مانشستر يونايتد للتفاوض الجاد حول الصفقة“.