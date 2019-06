اللون الذهبي يعود مجددًا.. ريال مدريد يكشف عن طاقم الفريق الجديد (فيديو وصور)

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن طاقم الفريق الأساسي للموسم الجديد والذي شهد عودة الخطوط الذهبية التي ارتداها قبل عدة سنوات.

وظهر نجوم ريال مدريد وعلى رأسهم غاريث بيل في صور وفيديوهات بالزي الجديد الذي نشره النادي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتميز ريال مدريد بالزي الأبيض، مع تغيير طريقة وألوان الخطوط الخاصة بالشركة مصنعة ملابس الفريق خلال السنوات الأخيرة، وشهد هذا العام عودة الخطوط ذهبية اللون.

ويستعد ريال مدريد للموسم الجديد حيث بدأ موسم الانتقالات بالإعلان عن ضم لوكا يوفيتش وسط أنباء عن اقترابه من ضم هازارد وميندي.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

???? https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 7, 2019