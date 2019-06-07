شاهد القميص الثالث لنادي برشلونة في الموسم الجديد (صور)

كشفت تقارير صحفية القميص الثالث لنادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

ونشر موقع Footy Headlines تسريبًا لقميص برشلونة الثالث في الموسم المقبل 2019 – 2020، والذي يحمل العلامة التجارية لشركة ”نايك“ العالمية.

وأشار الموقع إلى أن القميص يستلهم تصميمه من موضة التسعينيات، وسيتم إطلاقه بشكل رسمي في سبتمبر المقبل.

ويستعد نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، الليغا، لموسم ساخن، في ظل خيبة الأمل الكبيرة التي لاحقت الفريق في المرحلة النهائية للموسم المنقضي، بعد خسارته لدوري أبطال أوروبا بالخروج أمام ليفربول الإنجليزي من الدور نصف النهائي، والهزيمة في نهائي كأس إسبانيا أمام فالنسيا.

وتصاعدت الأصوات داخل نادي برشلونة بضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، الميركاتو، في ظل الصفقات التي يبرمها المنافس اللدود ريال مدريد، الذي نجح في ضم الصربي لوكا يوفيتش، ويقترب بقوة من البلجيكي إدين هازارد، بينما لم يتعاقد البارسا رسميًا سوى مع الهولندي فرانكي دي يونغ.