هل يصبح نافاس خليفة بوفون في سان جيرمان؟

بات كيلور نافاس هدف باريس سان جيرمان لتعويض رحيل الأسطورة جيانلويغي بوفون الذي قرر مغادرة النادي الفرنسي بعد عام واحد.

وانضم بوفون إلى سان جيرمان من يوفنتوس في يوليو/ تموز العام الماضي وخاض 25 مباراة في كافة المسابقات وفاز بلقب الدوري وكأس السوبر الفرنسية خلال موسم أمضاه في باريس.

وقال سان جيرمان في موقعه على الانترنت ”بعد مشاورات اتفق باريس سان جيرمان وبوفون على عدم تجديد تعاقد الحارس الأسطوري والذي ينتهي في 30 يونيو“.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن نافاس صار هدف سان جيرمان بعد رحيل بوفون وقد بدأت المفاوضات بين الطرفين بالفعل وتسير في الطريق الصحيح.

وأبلغ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حارسه الكوستاريكي قبل نحو 20 يوما بأنه لن يكون ضمن خططه للموسم المقبل وجاء عرض باريس سان جيرمان لحفظ ماء وجه نافاس.

ويقدر الفريق الفرنسي تجربة نافاس مع النادي الملكي فضلا عن أن سعره لن يكون ضخما ، بالإضافة إلى ذلك فإن رغبة ريال مدريد في رحيله ستسهل عملية التفاوض.

سيصل كيلور إلى باريس سان جيرمان للتنافس مع الفرنسي ألفونس أريولا الذي كان يتناوب خوض المباريات مع بوفون الموسم الماضي.

ولعب الحارس الفرنسي 31 مباراة، بينما يعتقد نافاس أن انتقاله لسان جيرمان سيخوض عدد أكبر من المباريات، وبالإضافة إلى ذلك فإن النادي الذي يرأس نادي الخليفي هو أحد الأندية القليلة في العالم التي يمكنها الحفاظ على أو زيادة خمسة ملايين يورو يحصل عليها سنويا.

وبات الطرفان قريبين من إتمام الصفقة وفي انتظار قرار ريال مدريد الذي يرتبط بعلاقة سيئة مع باريس سان جيرمان بسبب رفض رحيل لاعبيه نيمار وكيليان مبابي الذي يسعى النادي الملكي لضمهما أو أحدهما بشدة.