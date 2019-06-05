بايرن ميونخ يعلن رحيل رودريغيز رسميًا

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الثنائية المحلية في ألمانيا رحيل لاعبه خاميس رودريغيز بعد انتهاء استعارته من ريال مدريد في 30 يونيو/حزيران 2019. وطلب الكولومبي الدولي من إدارة النادي البافاري عدم تفعيل بند الشراء، وهي الرغبة المماثلة لإدارة النادي.

وقال كارل هاينز رومينغيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ لموقع النادي على الإنترنت : ”أشكر خاميس نيابة عن الجميع. قضى معنا عامين ناجحين، وفزنا سويًا مرتين بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ووصلنا لقبل نهائي دوري الأبطال. كان له دور مهم في كل هذه النجاحات“.

من جانبه علق خاميس: ”جزيل الشكر للنادي بأكمله والمشجعين على الدعم الكبير الذي قدموه لنا دائمًا. كانا عامين لا ينسيان، وشعرت دائمًا بأنني في حالة جيدة. حصلت على أفضل الذكريات، أتمنى لبايرن الأفضل في المستقبل“.

خاميس رودريغيز (27 عامًا) خاض مع بايرن 67 مباراة، وسجل 15 هدفًا وصنع 20، كما فاز مع البافاري بالدوري عامي 2018 و2019، وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني عام 2019.

ومن المرجح عدم عودته إلى ريال مدريد حيث لا يجد له مكانًا في تشكيلة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، ومن المتوقع انتقاله إلى الدوري الإيطالي سواء مع يوفنتوس أو نابولي.