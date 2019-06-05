تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد لوكا يوفيتش مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية قيمة الشرط الجزائي في عقد الصربي لوكا يوفيتش، لاعب نادي ريال مدريد، الذي انضم رسميًا إلى صفوف الميرينغي أمس الثلاثاء، مقابل 60 مليون يورو.

وأعلن نادي ريال مدريد ضم يوفيتش، لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني، البالغ من العمر 21 عامًا، بعد مفاوضات استمرت فترة طويلة، ونجح مسؤولو الريال في حسم الصفقة، عقب صراع شرس مع الخصم اللدود برشلونة.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن هناك بندًا في عقد يوفيتش رفقة ريال مدريد يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 750 مليون يورو.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”يمتد عقد يوفيتش مع ريال مدريد إلى عام 2025“.

وتألق يوفيتش هذا الموسم رفقة انتراخت فرانكفورت، وقاد الفريق إلى الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، قبل الخروج أمام تشيلسي المتوج بالبطولة، بركلات الترجيح، كما احتل الفريق المركز السابع في الدوري الألماني.

وشارك يوفيتش في 47 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 27 هدفاً وصنع 7 أخرى.

ويسعى ريال مدريد إلى ”ثورة شاملة“ في صفوفه، بعد موسم كارثي، خرج منه الفريق ”صفر اليدين“ من جميع البطولات المحلية والأوروبية.