قبل جولة من نهاية المنافسات.. غرناطة يعود إلى الدوري الإسباني

عاد نادي غرناطة، يوم الثلاثاء، إلى دوري الأضواء والشهرة الإسباني لكرة القدم من جديد.

وتعادل غرناطة مع مضيفه ريال مايوركا بهدف لكل منهما في الجولة 41 لدوري الدرجة الثانية.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد غرناطة إلى 76 نقطة في الوصافة، بينما ارتفع رصيد مايوركا إلى 68 نقطة في المركز الخامس.

بذلك، أصبح غرناطة ثاني المتأهلين إلى ”الليغا“ في الموسم المقبل بعدما سبقه أوساسونا.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإسباني للعبة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية مباشرة إلى ”الليغا“.

وجاء تأهل غرناطة لليغا قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين فريق الباسيتي صاحب المركز الثالث إلى خمس نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

وهبط غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية فى موسم 2016-2017 ، ليبقى موسمين بدوري الدرجة الثانية قبل العودة مرة أخرى إلى ”الليغا“.