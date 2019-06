لماذا انسحب نادي برشلونة من صفقة لوكا يوفيتش؟

أعلن ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد حتى 2025، في انتظار اجتيازه الكشف الطبي كما أعلن الناديان، يوم الثلاثاء.

وانضم يوفيتش (21 عاما) إلى آينتراخت في 2017 من بنفيكا وسجل 17 هدفا في 32 مباراة بالبوندسليغا الموسم الماضي بجانب عشرة أهداف في 14 مباراة بالدوري الأوروبي بعد الوصول للدور قبل النهائي.

لكن صحيفة ”سبورت“ الكتالونية كشفت عن تراجع برشلونة عن ضم يوفيتش خلال الأسابيع الأخيرة ليصبح قريبا من الغريم التقليدي.

وقلت الصحيفة، إن السبب في عدم انضمام يوفيتش لبرشلونة يرجع لابتعاد النادي عن الصفقة نظرا لأنه لا يمثل المهاجم الذي يبحث عنه النادي وكذلك لارتفاع تكاليف الصفقة.

وتابع كشافو برشلونة عدة مباريات ليوفيتش لكن القرار كان واضحا ”لم يكن مطابقًا للمواصفات التي يبحث عنها النادي فضلا عن سعره المبالغ فيه. هذان هما السببان الرئيسيان وراء قرار برشلونة الانسحاب من الصفقة“.

DONE DEAL: Luka Jović has joined Real Madrid from Eintracht Frankfurt for a reported €60m, signing a six-year contract until 2025. The deal is pending the medical examination. pic.twitter.com/ofs6bHrp1A — Squawka News (@SquawkaNews) June 4, 2019

برشلونة يبحث عن مهاجم متحرك

لم يقل الكشافون إن يوفيتش كان يفتقر إلى الجودة أو لم يكن لديه إمكانات هائلة ، بل على العكس. كان برشلونة يراقب المهاجم الشاب من البداية حيث سرعان ما أبدى باريس سان جيرمان وريال مدريد اهتمامهما باللاعب لكن جميع التقارير أشارت إلى أن برشلونة يحتاج إلى مهاجم من نوع مختلف.

يُنظر إلى يوفيتش على أنه مهاجم صريح داخل منطقة الجزاء مثل لويس سواريز، لكن هذا ليس ما يريده النادي من مهاجمه الجديد.

ما يريده برشلونة هو المهاجم الذي يمكن أن يرجع للخلف ويترك مساحة للمهاجم الأساسي للتقدم والتسجيل في مرمى الخصوم.

في المقابل احتاج ريال مدريد لمهاجم تقليدي يتمركز في منطقة الجزاء ، وهو أمر لا يمكن قوله عن كريم بنزيما الذي يتراجع للخلف بشكل طبيعي.

وبناء على ذلك انسحب برشلونة من الصفقة وقرر ريال مدريد أن يضم المهاجم الصربي باعتباره المهاجم الذي يريدونه.

Luka Jovic certainly knows how to find the net ????pic.twitter.com/ocRLnlc6Ai — Goal (@goal) June 4, 2019

صفقة مبالغ فيها

كما أن تكلفته المرتفعة، ريال مدريد دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو أخرى من المتغيرات، وهو نفس المبلغ الذي طلبه النادي الألماني من برشلونة.

وعلى الرغم من أنه كان مبلغًا معقولًا من المال، على غرار ما يطلبه فالنسيا لبيع رودريغو، إلا أن برشلونة يعتقد أنه مكلف بالنسبة للمهاجم الذي لن تكون بدايته مضمونة في الموسم المقبل. لقد رأينا أيضًا مدى صعوبة انضمام لاعبين جدد إلى النادي.

لهذا السبب رفض برشلونة المهاجم، على الرغم من كونه شابًا ذو إمكانات عالية ، وقرر أن يبحث في مكان آخر عن مهاجمه المناسب.