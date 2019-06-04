ليون الفرنسي ينفي رسميًا توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن المدافع فيرلاند ميندي

أصدر نادي أولمبيك ليون الفرنسي بيانًا رسميًا ينفي فيه الاتفاق مع ريال مدريد من أجل انتقال فيرلاند ميندي، إلى صفوف الملكي في الميركاتو الصيفي.

وشدد النادي على أنه ينفي ما قالته وسائل الإعلام بأن اللاعب خضع للفحوصات الطبية ويتبقى الإعلان الرسمي.

وكانت صحيفة ”آس“ الإسبانية أكدت تقاريرها السابقة، وذكرت أن ريال مدريد أتم الاتفاق مع نظيره أوليمبيك ليون على شراء فيرلاند ميندي.

#Communiqué

L’Olympique Lyonnais dément un accord avec le Real Madrid pour un éventuel transfert de son défenseur international Ferland Mendy, contrairement à ce qui peut être relayé par certains médias. pic.twitter.com/VosYPMegPc — Olympique Lyonnais (@OL) June 4, 2019

وذكرت الصحيفة أن ميندي (23 عامًا) سينتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف مقابل 55 مليون يورو، بعقد يمتد حتى العام 2025.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن ليون طلب 60 مليون يورو ثمنًا لظهيره الأيسر، فيما أرادت إدارة ريال مدريد التعاقد معه مقابل 50 مليون يورو، قبل أن يصل الطرفان إلى حل وسط وإتمام الاتفاق على مبلغ 55 مليون يورو.

وأكدت ماركا أنباء الانتقال، وقالت إن ميندي سيكون لاعبًا لـ ريال مدريد في وقت قريب إلا إذا حدثت مفاجأة.

وبدأ اللاعب المنحدر من أصول سنغالية، مسيرته الاحترافية في نادي لوهافر، قبل أن ينتقل إلى ليون العام 2015، وفي صفوفه خاض 79 مباراة، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا 7 أخرى.

وظهر ميندي بقميص بلاده فرنسا للمرة الأولى في مباراة ودية أمام أوروجواي بشهر نوفمبر الماضي، قبل أن يُعاد استدعاؤه في التوقف الدولي الحالي، ليشارك في 11 دقيقة من مباراة بوليفيا الودية، مساء الأحد.

ويُنتظَر أن يتنافس ميندي في ريال مدريد مع البرازيلي المخضرم مارسيلو، مع خروج متوقع للشاب سيرخيو ريجيلون.