رومينيغه: خاميس رودريغيز لن يستمر مع بايرن ميونخ

أكد كارل هاينز رومينيغه رئيس المجلس الرياضي لبايرن ميونخ، أن الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز لن يستمر في النادي البافاري الذي لن يفعل حق شرائه من ريال مدريد مقابل 42 مليون يورو.

وقال رومينيغه لصحيفة (سبورت بيلد): ”القرار بشأن خاميس متخذ منذ البداية. لقد قال لي في اتصال إنه يريد مطالبة النادي بعدم تفعيل حق الشراء“.

وأضاف: ”في هذه الظروف لن يكون لبقائه في الفريق معنى. هو يريد اللعب وأن يصبح أساسيًا، وهنا لا شيء مضمون“.

وانضم خاميس لبايرن في يوليو 2017 على سبيل الإعارة لموسمين من ريال مدريد، بناء على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي رغم ذلك تمت إقالته في سبتمبر من نفس العام.

وبعدها قدم خاميس موسمًا طيبًا تحت قيادة يوب هاينكس، ولكنه لم يلعب أساسيًا مع المدرب نيكو كوفاتش؛ بسبب الإصابات التي أدت لصعوبة المنافسة على اللعب أساسيًا.

وسيعود اللاعب الآن إلى ريال مدريد الذي سيسعى لبيعه، بحسب وسائل إعلام مختلفة، في ظل وجود اهتمام من أندية إيطالية وإنجليزية بضمه.