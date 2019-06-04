هل يفتح غريزمان الباب أمام انتقال نجم برشلونة إلى أتلتيكو مدريد؟

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية كواليس مفاوضات نادي أتلتيكو مدريد مع برشلونة، لضم المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو، لاعب البلوغرانا.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يرغب بشدة في ضم سيميدو، ويضعه على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين للروخي بلانكوس في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن أتلتيكو مدريد طلب بالفعل من إدارة برشلونة ضم سيميدو، ولكن النادي الكتالوني رفض التفريط في اللاعب، على أمل أن يحجز مكانًا أساسيًا له في الموسم المقبل.

ويمتد عقد سيميدو رفقة برشلونة إلى منتصف عام 2022، علمًا أن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 100 مليون يورو.

وانضم سيميدو إلى برشلونة من بنفيكا البرتغالي في يوليو 2017، ولعب هذا الموسم 46 مباراة، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع 3 أخرى.

ولا يحظى سيميدو بموقع أساسي في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي، حيث يفضّل إشراك سيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن.

وأكدت ”سبورت“ أن موقف برشلونة يمكن أن يتغير مع حلول يوليو المقبل، في حالة ضم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب الأتلتي، الذي ستنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 120 مليون يورو بدلًا من 200 مليون يورو، بنهاية يونيو الجاري.

وتابعت: ”يمكن أن تؤدي صفقة غريزمان إلى تغيير رأي إدارة برشلونة في رحيل سيميدو إلى أتلتيكو مدريد، لأن الصفقة التبادلية بين الطرفين ستجعل قيمة انتقال غريزمان أقل كثيرًا من الشرط الجزائي“.