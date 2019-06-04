تطورات مهمة في قضية نيمار.. وشركة قانونية تصدم بطلة ”واقعة الاغتصاب“

شهدت قضية اتهام البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصاب سيدة تطورات مثيرة في الساعات الأخيرة، بعد أن استدعت الشرطة البرازيلية نجم السليساو للإدلاء بأقواله، وتخلي فريق محاميي السيدة البرازيلية عنها، ورفضهم الاستمرار في القضية.

وقالت الشرطة البرازيلية إنها استدعت نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، للإدلاء بأقواله يوم الجمعة المقبل، في قضية نشر فيديو ورسائل لسيدة تتهمه باغتصابها.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ضباطًا من وحدة جرائم الإنترنت في ريو دي جانيرو، التقوا نيمار أمس، في معسكر منتخب البرازيل الذي يستعد لخوض مسابقة كوبا أمريكا، وأبلغوه بالحضور إلى مقر الشرطة للإدلاء بأقواله في القضية يوم الجمعة المقبل.

واتهمت سيدة برازيلية نيمار باغتصابها، ونفى نجم السليساو تلك الاتهامات، وقال إنه تعرض لعملية ابتزاز، إلا أنه نشر صورًا وفيديوهات للسيدة على موقعه الشخصي بـ“إنستغرام“، مما دفع الشرطة للتحقيق في هذا التصرف المخالف للقانون.

وفي سياق متصل، قالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إن ممثلي الادعاء التابعين للسيدة البرازيلية التي تتهم نيمار باغتصابها، أعلنوا التخلي عن القضية.

وكانت شركة The Fernandes e Abreu القانونية البرازيلية قد استقبلت شكوى السيدة، التي اتهمت نيمار باغتصابها خلال تواجدها بفندق في العاصمة الفرنسية باريس يوم 8 مايو الماضي، إلا أن المحامين اكتشفوا أن وصف السيدة لما حدث لها بالاغتصاب غير دقيق على الإطلاق.