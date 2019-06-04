رئيس ريال مدريد يتكفل بنجل لاعب ريال مدريد الراحل رييس (فيديو)

كشف الإعلامي الإسباني كريستوبال سوريا عن واقعة تتعلق بالراحل خوسيه أنطونيو رييس عبر برنامج ”شرينغيتو“ التلفزيوني تخص رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ومن المعروف أن سوريا شديد الانتماء لبرشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد، لكنه سرد واقعة جرت خلال تأبين أنطونيو رييس، إذ قال إن بيريز عرض تكفله بنجل لاعب إشبيلية السابق البالغ عمره 11 عامًا لحين بلوغه 18 عامًا.

وقال سوريا نقلًا عن بيريز: ”إنه سيتكفل شخصيًا بكل ما يخص الطفل من الآن ولحين بلوغه 18 عامًا دون أن يتدخل شخص أو مؤسسة أخرى“.

وجاء كشف سوريا لهذه الواقعة وهو يبكي ويتأثر بشدة من موقف رئيس ريال مدريد تجاه الطفل الذي يلعب حاليًا في فريق ليغانيس، ومن المقرر أن ينتقل إلى ريال مدريد الغريم التقليدي للنادي الكتالوني الذي يشجعه سوريا.

وتوفي أنطونيو رييس لاعب إشبيلية وآرسنال السابق عن 35 عامًا في حادث سير، يوم السبت الماضي.

وكان رييس يلعب بين صفوف إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني. وخاض مباراته الأخيرة ضد ألكوركون في 18 مايو/ أيار، حيث فاز إكستريمادورا بهدف نظيف.

وقال النادي في بيان: ”بقلب مكسور يعلن إكستريمادورا وفاة لاعبه خوسيه أنطونيو رييس في حادث سير. نسأل الجميع الدعاء له“.

كما لعب الجناح الأيسر لآرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأندية أخرى، وشارك في 21 مباراة مع منتخب إسبانيا.