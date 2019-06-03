نادي برشلونة ينفي رغبته في استعادة نيمار من باريس سان جيرمان

نفى نادي برشلونة الإسباني التقارير التي تحدثت عن سعيه لإعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وتردد أن برشلونة يسعى بقوة لإعادة نيمار إلى صفوفه، بعد موسمين قضاهما اللاعب البرازيلي في باريس سان جيرمان، بعد أن غادر النادي الكتالوني صيف العام 2017، مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقده، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وقالت شبكة ”sinconcesiones“، برشلونة ينفي أنه خاطب باريس سان جيرمان بشأن إعادة نيمار، النادي لم يفكر في إعادة اللاعب البرازيلي“.

وانضم نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.

ويعيش برشلونة وضعًا غير مستقر، بعد أن خسر 0/4 أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، ليودع البطولة رغم أنه فاز 3/0 ذهابًا على ملعبه كامب نو، ثم خسر 1/2 أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، ليكتفي النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني.

وازدادت الأصوات المطالبة بإقالة المدرب إرنيستو فالفيردي، بعد أن ودع الفريق معه دوري أبطال أوروبا بطريقة غريبة أمام روما الموسم الماضي، وأمام ليفربول الموسم الحالي.

لكن إدارة برشلونة أكدت استمرار فالفيردي، كما أن ليونيل ميسي عبر عن دعمه لاستمرار المدرب الإسباني.