الشرطة البرازيلية تسلم نيمار استدعاء إلى المحكمة

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة البرازيلية سلمت النجم البرازيلي نيمار استدعاء للحضور إلى المحكمة يوم الجمعة القادم، للدفاع عن نفسه بعد نشره صورًا وفيديو للسيدة التي تتهمه باغتصابها.

وسيتواجد نيمار في مدينة بورتو أليغري الجمعة القادم رفقة المنتخب البرازيلي الذي يهيأ للقاء ودي أمام الهوندراس الأحد، كما يلعب لقاء وديًا أمام منتخب قطر الخميس القادم.

وحسب صحيفة “ ليكيب “ فبإمكان المحامين تقديم طلب تأجيل الاستماع لنيمار من طرف المحكمة بحكم انشغاله مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا.

من جهة أخرى أعتبر “ تيتي“ مدرب المنتخب البرازيلي أن نجمه الأول مهم للمنتخب، ولكنه ليس لاعبًا لا يمكن تعويضه.

وأكد المدرب البرازيلي أنه لن يحاكم نجمه وقال: ”أعرف إلى أي حد السؤال مهم، وأن هناك زمنًا للناس لتحكم على الأمر، لكني لن أفعل ذلك“.

وأضاف متحدثًا عن علاقته بالنجم الأول: ”نيمار لاعب رائع بمؤهلات كبيرة، وعلاقتنا كانت دائمًا تطبعها الشفافية“.

ورغم إشادته بنيمار لكنه اعتبره لاعبًا يمكن تعويضه وقال: ”من وجهة نظر تقنية نيمار لاعب مهم وأساسي بالنسبة للمجموعة، لكن لا يوجد لاعب لا يمكن تعويضه“.