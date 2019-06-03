نادي برشلونة يكشف في بيان رسمي عن آخر تطورات إصابة سواريز قبل كوبا أمريكا

كشف نادي برشلونة، يوم الإثنين، عن آخر تفاصيل حالة لويس سواريز بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

ودخل المهاجم الأوروغوياني غرفة العمليات، للخضوع لجراحة بسبب إصابة في مفصل الركبة بعد ساعات من نهاية مباراة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للبلوغرانا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإن سواريز أنهى مرحلته الأولى في العلاج مع برشلونة، وسيسافر للالتحاق بمنتخب بلاده لمواصلة برنامجه العلاجي.

[COMUNICAT MÈDIC] @LuisSuarez9 ha finalitzat la fase de readaptació individualitzada en el FC Barcelona i s’incorpora a la selecció de l’Uruguai per seguir el procés de readaptació i la seva inclusió a l’equip pic.twitter.com/JvIyBBtthA — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 3, 2019

منتخب أوروغواي يستعد في الفترة الحالية للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا والتي تبدأ يوم 14 يونيو في البرازيل.

وأوضح الحساب الرسمي لبرشلونة، أن الهدف من سفر سواريز للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده هو الوصول للجاهزية الكاملة للمشاركة بالبطولة القارية.