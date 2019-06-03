نادي برشلونة يكشف في بيان رسمي عن آخر تطورات إصابة سواريز قبل كوبا أمريكا

نادي برشلونة يكشف في بيان رسمي عن آخر تطورات إصابة سواريز قبل كوبا أمريكا

المصدر: فريق التحرير

كشف نادي برشلونة، يوم الإثنين، عن آخر تفاصيل حالة لويس سواريز بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

ودخل المهاجم الأوروغوياني غرفة العمليات، للخضوع لجراحة بسبب إصابة في مفصل الركبة بعد ساعات من نهاية مباراة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للبلوغرانا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإن سواريز أنهى مرحلته الأولى في العلاج مع برشلونة، وسيسافر للالتحاق بمنتخب بلاده لمواصلة برنامجه العلاجي.

منتخب أوروغواي يستعد في الفترة الحالية للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا والتي تبدأ يوم 14 يونيو في البرازيل.

وأوضح الحساب الرسمي لبرشلونة، أن الهدف من سفر سواريز للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده هو الوصول للجاهزية الكاملة للمشاركة بالبطولة القارية.

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