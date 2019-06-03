تقرير رسمي يكشف كواليس حادث مصرع خوزيه أنطونيو رييس

كشف التقرير النهائي حول حادث مصرع نجم المنتخب الإسباني السابق خوزيه أنطونو رييس تفاصيل جديدة، حول المأساة التي أودت بحياة رييس صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز 35 عامًا.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، اليوم الاثنين، عن التقرير النهائي للحادث، والذي أصدرته الشرطة المدنية الإسبانية، قوله إن رييس كان يقود السيارة بسرعة جنونية، وصلت إلى 237 كيلو مترًا في الساعة؛ ما أدى إلى انفجار إطار السيارة، وانقلابها ثم تعرضها لانفجار مدو.

وقالت الصحيفة، إن السيارة انقلبت على الطريق السريع، وسقطت في منطقة جبلية وارتطمت بتكتل صخري، قبل انفجارها؛ ما أسفر عن مصرع رييس وابن عمه جوناثان رييس، وإصابة ابن عمه الآخر خوان مانويل كالديرون، ونقله إلى المستشفى، وهو في حالة مستقرة حاليًّا.

وأكد التقرير النهائي أن هناك شكوكًا حول سلامة إطارات السيارة، وأن ضغط الهواء بها لم يكن مناسبًا، لأن رييس لم يستخدم السيارة منذ فترة طويلة، قبل أن يستقلها في رحلته الأخيرة بمدينة إشبيلية.

ولعب رييس للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد وإشبيلية، وآرسنال الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، واختتم مشواره الكروي في نادي إكسترامادورا الإسباني، كما شارك في 21 مباراة دولية برفقة منتخب إسبانيا، وأحرز 5 أهداف.

ووقف لاعبو ليفربول وتوتنهام دقيقة حدادًا على وفاة رييس، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي في ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد.