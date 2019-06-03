نيمار ينتظر مفاوضات نادي برشلونة مع باريس سان جيرمان.. ورفيق السليساو ”كلمة السر“

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن البرازيلي نيمار دا سيلفا ينتظر مفاوضات ناديه السابق برشلونة الإسباني مع الحالي باريس سان جيرمان، من أجل الصفقة المدوية التي ستشهد عودته إلى صفوف البلوغرانا.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة البارسا، في صفقة مدوية أشعلت سوق الانتقالات وأسعار اللاعبين، كونها الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ولكن النجم البرازيلي يشعر بالندم على قرار الرحيل من برشلونة، وأبدى رغبته في العودة مرة أخرى إلى ”كامب نو“، بحسب العديد من التقارير.

وأشارت ”سبورت“ المقربة من إدارة برشلونة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إلى أن البرازيلي فيليبي كوتينيو، سيكون ”كلمة السر“ في صفقة نيمار، حيث تدور المداولات حاليًا حول إمكانية وجود صفقة تبادلية بين البارسا وسان جيرمان، تتضمن نجمي منتخب البرازيل.

وأكدت أن بيع كوتينيو وعودة نيمار المحتملة ”عمليتان متوازيتان“، تتضمنان الكثير من العقبات المالية، ولكن رحيل كوتينيو إلى بطل فرنسا يمكن أن يفتح باب الحوار بين الناديين، في ظل توتر العلاقات بينهما مؤخرًا.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي برشلونة سيعرضون خيار الانتقال إلى باريس سان جيرمان على مديري أعمال كوتينيو، الذي لم يقدّم المستوى المأمول منه منذ انتقاله إلى البارسا من ليفربول في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورون ليكون ثالث أغلى لاعب في العالم، وأغلى صفقة في تاريخ برشلونة.

وفي السياق، ذاته أكدت ”سبورت“ أن نيمار بدأ عملية تطبيع العلاقات مع نادي برشلونة، وفي المقدمة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، والإدارة الرياضية للبلوغرانا، بعد أحداث صيف 2017، التي شهدت فسخ عقد اللاعب مع برشلونة من طرف واحد.