بنفيكا يرفض عرض ريال مدريد لضم خواو فليكس

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي بنفيكا البرتغالي رفض عرض ريال مدريد لضم النجم الشاب خواو فليكس.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن إدارة ريال مدريد قدمت عرضًا لشراء فليكس مقابل 80 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليون يورو حوافز، ولكن نادي بنفيكا رفض العرض، وطلب الحصول على 120 مليون يورو نقدًا، وأكد مسؤولو النادي البرتغالي أنهم يملكون 4 عروض أخرى مماثلة لضم فليكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد تراقب الموهبة البرتغالية الجديدة، التي جذبت الأنظار إليها بشدة في الموسم المنقضي.

وقاد خواو فليكس، 19 عامًا، نادي بنفيكا للتتويج ببطولة الدوري البرتغالي للموسم المنقضي، بفارق نقطتين عن نادي بورتو، حيث أحرز 20 هدفًا، وصنع 11 أخرى في جميع المباريات التي شارك فيها رفقة بنفيكا.

ويتمسك مسؤولو بنفيكا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد فليكس، البالغة قيمته 120 مليون يورو، للموافقة على بيعه.

ويرغب نادي أتلتيكو مدريد على وجه الخصوص في ضم فليكس، حيث أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني إعجابه الشديد بإمكانات اللاعب، ويرى أنه سيكون البديل المثالي للفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أعلن رحيله عن الروخي بلانكوس بداية من الموسم الجديد.