نادي برشلونة يعثر على بديل جوردي ألبا في بروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر بديل لنجمه جوردي ألبا، في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن البرازيلي فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، كان من بين أبرز المرشحين للانضمام إلى البلوغرانا، قبل أن يتراجع مسؤولو البارسا عن الصفقة، في ظل تقدم عمر اللاعب، البالغ 33 عامًا.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن برشلونة اقترب من التعاقد مع البرتغالي رافائيل غيريرو، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وتألق غيريرو هذا الموسم رفقة دورتموند الذي كان قريبًا للغاية من التتويج بالدوري الألماني، قبل أن يخسر اللقب لصالح بايرن ميونخ.

وشارك غيريرو، 25 عامًا، في 32 مباراة، وأحرز 6 أهداف وصنع 6 آخرين، علمًا بأنه انضم إلى دورتموند في منتصف عام 2016، وينتهي عقده العام المقبل.

وأشارت ”سبورت“، المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن انتهاء عقد غيريرو بعد نهاية الموسم المقبل، سيساعد البارسا على حسم الصفقة، في ظل مخاوف إدارة النادي الألماني من رحيل اللاعب مجانًا في عام 2020.

وانضم غيريرو إلى دورتموند من نادي لوريان الفرنسي مقابل 12 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الآن ما يقرب من 20 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفر ماركت“.

ويسعى نادي برشلونة لإعادة هيكلة الفريق، بعد النهاية السيئة للموسم المنقضي، بخسارة مذلة أمام ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وضياع كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا في المباراة النهائية، علمًا بأن البلوغرانا تُوّج ببطولة الدوري الإسباني، الليغا، بفارق كبير عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد.