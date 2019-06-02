كيلور نافاس على رادار بنفيكا البرتغالي بعد رحيله عن ريال مدريد

بات كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد وقائد كوستاريكا، هدفًا لبنفيكا البرتغالي بعد رحيله عن النادي الملكي الصيف الحالي.

وكشفت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية عن أن نافاس، البالغ عمره 32 عامًا، دخل ضمن اهتمامات بنفيكا رغم تكلفة الصفقة العالية، حيث يسعى بنفيكا للتفاوض مع ريال مدريد لتقليل المقابل المالي.

وأبدى بنفيكا اهتمامه في الفترة الأخيرة بالهولندي ياسبر سيليسن حارس برشلونة، لكن مطالب النادي الكتالوني المبالغ فيها أفسدت الصفقة، حيث طلب بطل الليغا 60 مليون يورو للاستغناء عن حارسه الثاني.

وتحول بنفيكا للاهتمام بنافاس الأكبر سنًا والأكثر خبرة، وهو ما يلبي احتياجات النادي البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وسيعتمد ريال مدريد الموسم المقبل في حراسة المرمى على البلجيكي تيبو كورتوا رغم ثقة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في نافاس، الذي حقق معه العديد من الألقاب في ولايته الأولى في النادي الملكي.