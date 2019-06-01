نادي برشلونة لا يستطيع ضم نيمار.. تعرف على الأسباب

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي برشلونة تبدو ”شبه مستحيلة“؛ في ظل التكلفة المالية التي ينبغي على إدارة البلوغرانا تحملها لاستعادة نجم السليساو.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم السبت: ”يتصدر نيمار عناوين الصحافة الإسبانية والأوروبية بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب الأنباء التي ترددت حول الرغبة الثنائية بينه وبين برشلونة في عودته إلى كامب نو مرة أخرى“.

ومضت تقول: ”ولكن رغم الإثارة الشديدة التي تصاحب أنباء عودة نيمار إلى برشلونة، فإن هناك تشاؤمًا شديدًا داخل الإدارة المالية في البارسا؛ نتيجة القيمة الإجمالية للصفقة“.

وأشارت إلى أن برشلونة لا يملك الإمكانات المالية التي يستطيع من خلالها التعاقد مع نيمار، لأن نادي باريس سان جيرمان لن يفرّط فيه بأقل من 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي التي تحملها بطل فرنسا لضم اللاعب في صيف 2017، إضافة إلى أن نيمار يحصل على راتب سنوي صافٍ 35 مليون يورو بعد خصم الضرائب.

وتابعت: ”من المستحيل أن تتحمل خزائن برشلونة أجري الأرجنتيني ليونيل ميسي ونيمار في الوقت الحالي، إضافة إلى الأجور المرتفعة التي يحصل عليها نجوم الفريق الكبار، مثل جيرارد بيكيه وسيرجي بوسكيتس ولويس سواريز وجوردي ألبا“.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن ضم نيمار سينهي تمامًا أي محاولة من جانب برشلونة لضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام، أو المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد.