وفاة اللاعب الإسباني خوسيه أنطونيو رييس إثر حادث سير

توفي اللاعب الإسباني خوسيه أنطونيو رييس، اليوم السبت، إثر حادث سير، عن عمر 35 عامًا.

وقال نادي إكتسريمادورا، الذي كان رييس يدافع عن ألوانه في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر“ إن رييس توفي اثر تعرضه لحادث سير، معبرًًا عن حزنه لمآل لاعبه“.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019

وقضى رييس 3 مواسم في آرسنال الإنجليزي، بين عامي 2004 و2007، وأصبح أول إسباني يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال، كما لعب مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإسبانيول وإشبيلية.

وشارك رييس في 22 مباراة مع منتخب إسبانيا، سجل فيها 4 أهداف.

ونال رييس لقب الدوري الإسباني مرة مع ريال مدريد، إلى جانب لقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في الدرع الإنجليزية مع آرسنال، و5 ألقاب في الدوري الأوروبي، بواقع 3 ألقاب مع أتلتيكو مدريد، ولقبين مع إشبيلية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد.