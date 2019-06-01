ليونيل ميسي: الدوري الإسباني يفتقد كريستيانو رونالدو ولويس سواريز فضل كوبا أمريكا على برشلونة

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حوار مع قناة ”فوكس سبورت“ عن منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو ورحيله عن الدوري الإسباني وعن ريال مدريد.

وقال ميسي: ”قلت في بداية الموسم لقد كان من الجيد أن أتواجد مع رونالدو في نفس الدوري. لقد جعل مدريد أقوى. الجماهير ستشعر بالغضب لكنها الحقيقة. إنه يسجل لهم 50 هدفًا في الموسم. افتقدته الليغا. اللاعبون الجيدون يجعلون كل منافسة أقوى“.

وتحدث النجم الأرجنتيني عن العلاقة التي تربطه بالنجم البرتغالي وقال: ”لا نعرف بعضنا البعض، نلتقي في الملعب أو في حفل الجوائز، لكن ردود الفعل بيننا إيجابية“.

وأضاف ميسي ”لقد كان الأمر جيدًا لكلينا لكوننا أردنا باستمرار تحسين مستوانا، وجعلنا المنافسة أقوى من خلال التواجد في إسبانيا، كان الدوري مهمًا للغاية“.

وتحدث ميسي عن كارثة أنفيلد وقال: ”لم أتصور نهائيًا أن ما حدث سيحدث لنا. لقد كنا عدنا من روما الموسم الماضي وكنا نعتقد أن ذلك لن يحدث مرة أخرى. كنا نعرف أن اللقاء سيكون صعبًا وأن نتيجة الذهاب كانت خادعة لكون اللقاء كان متكافئًا، جسديًا كانوا أقوى. لقد تحملنا جيدًا في الشوط الأول وذهبنا من أجل ألا يسجلوا هدفًا مبكرًا وحاولنا التعادل، ولم نتمكن من المنافسة. كانوا أقوى منا في الرغبة. ارتكبنا أخطاء ودخلنا في الشك“.

وأضاف النجم الأرجنتيني ”قدمنا موسمًا ممتعًا حتى ذلك اللقاء. في نهائي كأس الملك لم يكن لقاء ليفربول مسؤولًا عن الهزيمة. ما حدث لنا ليس بسبب الأسلوب، بل لكوننا لم ننافس على أرض الملعب، كانت 3-0 ولدينا الخبرة في الملعب، والمدرب ليس لديه ما يفعله“.

وتحدث النجم الأرجنتيني عن علاقته مع المدربين وعن غوارديولا ”لم أناقش التكتيك ولم أتدخل نهائيًا في أي شيء، لكني أحب التحدث. كان لدينا مدرب فريد هو بيب غوارديولا. لقد كبرت وتطورت بفضله وأعتقد أني أعرف لكني أفضل أن أترك الأمر لي“.

وأضاف متحدثًا عن مدرب مانشستر سيتي ”غوارديولا يجهزك للقاءات من أجلك، وكل لقاء بطريقة مختلفة، ويهيئ الأسلوب للفوز؛ سنلعب مثل هذا، سوف يحدث هذا، ونتصرف بهذا الشكل. علمني غوارديولا الكثير من التكتيكات، كان عمري 18-19 سنة ولعبت من أجل أن أعرف كيف ألعب، ما أفكر فيه وما أفهمه كيف علي أن أعمل، عندما وصل أمرني، أمرنا، وهي الطريقة التي شاهدها العالم أجمع“.

وأكد ميسي أنه يفقد إنييستا وتشافي في برشلونة وقال: كنا نلعب بفلسفة غوارديولا وفزنا بكل شيء، درب فرقًا أخرى لكنه لم يصل لما وصلنا إليه في برشلونة، في بايرن أو مانشستر سيتي، لكنه لم يصل لما قدمناه لكوننا توفرنا على وسط رائع، كنا نملك السيطرة على الكرة 90%“.

وتحدث عميد برشلونة عن نيمار وقال: ”أتواصل مع نيمار دائمًا. نملك مجموعة واتساب رفقة سواريز أيضًا لكننا لا نتحدث كثيرًا هذه الأيام“.

وأضاف عن سواريز ”فضل كوبا أمريكا على نهائي كأس الملك، كان يلعب بالألم وتفاقم الأمر بعد لقاء ليفربول، ولم يكن لديه خيار آخر، وانتقد بسبب العملية الجراحية، ربما حين أقول ذلك سيكون غريبًا، إنه صديقي ولا أحد يتصور أني سأتحدث عنه بشكل سيئ، لكنها الحقيقة“.