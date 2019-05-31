باريس سان جيرمان يتصدى لهجوم برشلونة على نيمار

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان يحاول إجهاض محاولات برشلونة لاستعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بداية من الموسم المقبل.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الجمعة أن مسؤولي باريس سان جيرمان ينتظرون نهاية بطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري في البرازيل، لبدء المفاوضات مع نيمار لتجديد عقده رفقة الفريق.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017، مقابل الشرط الجزائي في عقده والبالغة قيمته 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم.

ووقع نيمار عقدًا لمدة 5 سنوات رفقة باريس سان جيرمان، ما يعني أن عقده ممتد إلى عام 2022.

وأشارت سبورت الكتالونية إلى أن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي يريد تمديد عقد نيمار لمدة عام إضافي، في محاولة للتصدي لغارة برشلونة على نجم السليساو، وإجهاض محاولات إعادته مرة أخرى إلى ”كامب نو“.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”يريد نيمار العودة إلى برشلونة، ويدرك مسؤولو باريس سان جيرمان حالة القلق التي يعاني منها النجم البرازيلي في الفترة الأخيرة، وهو ما جعله ينصت إلى عروض العودة إلى البلوغرانا“.

وتابعت بقولها: ”لم يستسلم سان جيرمان، وأجرى اتصالات مع نيمار ومديري أعماله بالفعل لجسّ نبض اللاعب فيما يتعلق بتمديد عقده رفقة بطل فرنسا، وإطلاق المفاوضات الرسمية في أقرب فرصة ممكنة“.

ووصفت الصحيفة محاولات باريس سان جيرمان مع نيمار بأنها هجمة مضادة ضد برشلونة، ومحاولة للرد على الشائعات واستعراض ثقة النادي الفرنسي في قدرته على الحفاظ على نجومه البارزين.