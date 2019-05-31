رغبة زيدان تؤجل تفاوض ريال مدريد مع إريكسن لصالح بوغبا

تتمثل إحدى أهم أولويات ريال مدريد هذا الصيف التعاقد مع لاعب خط وسط أو اثنين مع تجديد عقد الألماني توني كروس مع استمرار كاسيميرو ولوكا مودريتش للموسم المقبل.

ومع ذلك، لا يعتقد أن داني سيبالوس وماركوس يورينتي سيبقيان في سانتياغو بيرنابيو، في حين أن بول بوغبا وكريستيان إريكسن هم أيضًا كلاهما ارتبط بتقارير عن اقترابهما من الانضمام لريال مدريد.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن اللاعب الفرنسي طلبه مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق واللاعب نفسه حريص على تحقيق هذه الخطوة، لكن رحيله عن مانشستر يونايتد لن يكون سهلًا .

ويأتي التعاقد مع إريكسن أكثر جدوى حيث سيكون الدولي الدنماركي أساسيًا مع فريقه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت في مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو، لكن مع بقاء سنة واحدة فقط على عقده، سيضطر دانييل ليفي رئيس النادي اللندني للتفاوض هذا الصيف حتى لا يرحل اللاعب مجانًا العام المقبل.

ولكن زيدان يميل نحو بوغبا بدلًا من صانع لعب توتنهام وهو ما يؤخر ريال مدريد في بدء المفاوضات، لأنه لا يزال غير مقتنع تمامًا بنجم توتنهام كما أن الفارق المالي في الصفقة بين اللاعبين كبير.

انضم بوغبا إلى يونايتد بأكثرم من مئة مليون يورو، لذلك لن يرحل بأقل من 140 مليون يورو، في حين يمكن أن يتم التعاقد مع إريكسن مقابل حوالي 60 مليون يورو.

ويظل دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام خيارًا آخر لريال مدريد بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على الرغم من أنه مطلوب أيضًا من قبل توتنهام ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.